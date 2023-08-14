الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«مش سليم».. حمزة نمرة يطرح برومو أحدث أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

حمزة نمرة
حمزة نمرة

يواصل المطرب حمزة نمرة طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “رايق” وذلك بشكل منفرد كل أسبوع.

ويستعد حمزة نمرة لطرح أحدث أغنيات ألبوم رايق" والتي تحمل أسم “مش سليم” وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومختلف منصات الموسيقى.

وكشف حمزة نمرة عن البرومو التشويقي لأغنية “مش سليم” تميهدا لطرحها للجمهور وذلك بعد أن حققت أغنيات الألبوم نجاحا كبيرا بين الجمهور خلال الأيام الماضية.

بـ3 أغنيات.. حمزة نمرة يتصدر ترند "يوتيوب"

واستطاع حمزة نمرة أن يتصدر ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بثلاث أغنيات من ألبوم "رايق"، وجاء في المركز الأول أغنية "رياح الحياة" وهي من كلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وتعد رابع أغنيات ألبومه الجديد "رايق".

 

وتقول كلمات الأغنية: "تهبي يا رياح الحياة ديمًا بما لا أشتهيه واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه يلاقي قلبي فين دواه واللي أذاه أقرب ما ليه ده جرح ببعلّم! وصعب تسكن الألام واخرج من اللي فات سليم وصعب لمّا أروح أنام ما أفضلش أراجع القديم طلع مُكلّف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلّم".

 

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واحتلت المركز الثاني لترند "يوتيوب" أغنية "أنا الطيب" وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت المليون في ثلاثة أيام منذ طرحها، وهي من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة نَمِرة وتوزيع وميكساچ عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر واكورديون وربابة محمود شاهي وناي محمد عاطف.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا الطيب وعامل فيها مش طيب عشان الناس بقت بتدوس على الطيب ومين كان حس بينا يا دمعي يا قريب بامثل إني مش طيب عشان انتوا ديابة ولازم أنتش لقمتي منكوا وليه يازمن بقى الطيب بيتعيب عامل قاسي وجوايا مافيش قسوة ماليش غير قسوتي عزوة بتدوا الحق للأقوى وبتيجوا تمللي ع الطيب".

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وجاءت في المركز الثالث لترند "يوتيوب" أغنية "لعله خير"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت المليون في ثلاثة أيام منذ طرحها وهي من كلمات عمر طاهر، وألحان حمزة نَمِرة وتوزيع وميكساچ كريم عبدالوهاب وجيتار مصطفى أصلان وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.

وتقول كلمات الأغنية: "النجوم مرصوصة كده رصة أبهة واللي كان حازز ف قلبي خلاص انتهى فرصة سعيدة أيها الليل اللي جي الضلمة بتبروز ساعات في القلب ضي ولعله خير يا نجوم بترقص في السما لعله خير سكر خفيف الشاي عملته وجيت وقلت بس ياريت الدنيا تسمعني ورا القزاز واقف موارب شيش ومن الليلادي مافيش قوة هتمنعني قال القمر قرب هنا أسهر معاك عندي خبر بس انت رد الباب وراك ولعله خير ايه اللي عندك يا قمر لعله خير".

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المطرب حمزة نمرة حمزة نمرة رايق يوتيوب رياح الحياة

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