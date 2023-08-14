السياحة في دبي

هل ترغب في رحلة مميزة لأفضل الوجهات السياحية حيث الفخامة والهندسة المعمارية الفريدة؟، إليك دبي واحدة من أكثر المدن تميزًا وانفتاحا على الأسواق المختلفة، بالإضافة لذلك تشمل العديد من المرافق الترفيهية والحيوية التي تلبي نداء كافة الأذواق، ومن هنا نطلعكم على كافة المعالم الترفيهية والمميزة داخل دبي.

وأدى الانفتاح الحضاري في الإمارات العربية المتحدة إلى تعاظم دور الاستثمار والمستثمرين من صغار وكبار رجال الأعمال والشركات ما جعل دبي مدينة سياحية استثمارية من الطراز الأول حاضنة لجميع الشركات والتي أبرزها Equiti المتخصصة في مجال الوساطة المالية وتداول الأسهم وغيرها من الشركات الموثوقة في ذلك المجال.

أوقات مميزة للسفر إلى دبي

تعد أفضل الأوقات المميزة للسفر إلى دبي أثناء فصل الشتاء، تحديدًا في الفترة من نوفمبر إلى مارس ويعتبر الطقس مميز في تلك الفترة من العام، وتصل درجة الحرارة نحو 25 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة نحو 50 درجة مئوية في شهور الصيف.

نجد الفترة من يونيو حتى أغسطس ارتفاعا مبالغا في درجة الحرارة التي قد تصل نحو 55 درجة مئوية ويصبح الجو حارا بشكل مبالغ فيه، لهذا عليك زيارة الأماكن المكيفة حيث تشمل الأسواق وأماكن الإقامة.

يلزم التواجد داخل المنزل أثناء فترة النهار لتفادي الإصابة بـ ضربة شمس، وتقدم تلك الأماكن خصومات وعروض كثيرة لجذب العديد من السياح وتعتبر الأماكن داخل دبي مكيفة بصورة جيدة.

التنقل في دبي

الانتقال من مكان لآخر داخل دبي يصبح مكلفا في حال اعتمادك على سيارات الأجرة، ومن الأفضل التعامل مع الوسائل العامة والتي تشمل مترو دبي والحافلات العامة والتاكسي المائي، وفي الغالب هي فعالة من حيث معدل التكلفة بما تتوجه إليه باعتبارها داعمة للموازنة.

البنوك والتجارة الخارجية في دبي

أصبح مجال العقارات في دبي أحد أهم الطرق الرئيسية للاستثمار، وتعتبر دبي ملاذا آمنا للمستثمرين، حيث سهولة الإجراءات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الشركات المتنوعة والموثوقة، بالإضافة لتنشيط السياحة وجذب عدد كبير من العملاء بداخلها وسهولة شراء العقارات داخل المدينة.

أهم المعالم السياحية في دبي

تشمل المعالم السياحية في دبي القائمة التالية:

برج العرب

يشتهر فندق برج العرب بفخامته ورقيه، حيث يجمع بين الإطلالة الساحرة والخدمة الراقية داخل منطقة الجميره، بالإضافة لذلك شهرة تصميمه ليشبه شكل الشراع حيث يبلغ ارتفاعه نحو 321 مترا.

نوافير دبي

تم إقامة نوافير دبي داخل قاعدة أكبر برج على مستوى العالم واشتهرت بلقب النوافير الرقصة التي تصل مساحتها نحو 30 فدانا ضمن بحيرة برج خليفة.

كما يصل الماء نحو 500 قدم عن طريق القذف، وهو ما يتساوى مع ارتفاع مبنى يصل طوله 50 طابقا، ويتلألأ شعاع منير من الأضواء المتداخلة مع نجوم السماء لتمنحك منظر خلاب.

ويستطيع الزائر رؤية ألمع البقع على مستوى الشرق الأوسط، ولا تكتمل جولتك السياحية إلا بعد رؤية النوافير واستطلاع أهم الأماكن السياحية داخل دبي.

وتعتبر نافورة دبي هي أكبر نافورة راقصة بالعالم تقع بمحيط مول دبي أمام برج خليفة بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، صممت نافورة دبي باستخدام نظام المياه المتراقصة، وتشغل ما مساحته 30 فداناً من بحيرة برج خليفة الاصطناعية في وسط مدينة دبي، صممت هذه النوافير شركة Wet Design ومركزها كاليفورنيا، وهي الشركة المسؤولة عن إدارة نوافير فندق بيلاغيو في وادي لاس فيغاس.

نخلة جميرا

تعد أحد الجزر الجميلة وصُممت على شكل الجذوع والتيجان، وتعد تلك المنطقة من أهم المناطق التي تستقبل مجموعة كبيرة من السياح القادمين بهدف السياحة وقضاء أوقات ممتعة، كما تشمل المنطقة الفنادق الشهيرة عالمياً والأزياء الراقية والمراكز والمنتجعات المختلفة.