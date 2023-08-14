الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مفيش حلاوة من غير شوك

التين الشوكى
التين الشوكى

ما بين لهيب الشمس والأشواك الحادة التى تُغلِف الثمرة، يعكف الفلاحون على حصد التين الشوكى، فى إحدى مزارع قرية «ميت كنانة» التابعة لمركز طوخ فى محافظة القليوبية.

ويعد التين الشوكى من بين الفواكه الأكثر انتشارًا فى كل أنحاء الجمهورية خلال شهرى يوليو وأغسطس، ومن أكثر الفواكه المحببة لدى الغالبية العظمى من المصريين، بسبب جمال مذاقها، إلى جانب انخفاض سعرها إلى حد ما، مقارنة بالفواكه الأخرى، كما أنه يسهل أكلها فى أى مكان.

ويبدأ حصاد التين الشوكى فى النصف الأخير من شهر يونيو، ويستمر حتى نهاية أغسطس الجارى، فى فترة تعتبر موسم ربح للكثير من التجار والشباب، خاصة مع انخفاض ثمن شراء المحصول من المزارع.

وينطلق حصاد التين الشوكى من الأشجار بعد الفجر مباشرة، ويستمر حتى طلوع الشمس وبداية موجة الحر، فى ظل صعوبة حصده مع وجود الشمس الحارقة، نظرًا للأشواك التى تميز الثمرة. وتنتشر زراعة التين الشوكى فى العديد من محافظات الجمهورية، تحديدًا فى الأماكن الجافة، ومنها الجبل الأصفر وأبوزعبل وميت كنانة فى مدينتى طوخ والخانكة بالقليوبية.

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