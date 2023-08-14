«حياة كريمة» تنهي أزمة الكهرباء داخل قرية «الطوناب» في أسوان

استمرت معاناة سكان قرية "الطوناب" في أسوان مع انقطاع التيار الكهرباء المتكرر، قبل أن تتدخل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشكل سريع لحل تلك المشكلة من خلال تجديد الأسلاك المغذية للمنازل ، بجانب توفير محولات كهرباء جديدة لخدمة السكان وإنهاء تلك الأزمة التي استمرت مع السكان لسنوات طويلة.

المبادرة أنهت أزمة غياب التيار الكهربائي

"نور السيد" يقطن في قرية "الطوناب" التابعة لمركز إدفو في أسوان، حياته كانت مليئة بالمشاكل بسبب غياب التيار الكهربائي ، حيث أصبحت حياته بلا كهرباء، وذلك أثر على الطلاب وعلى الأهالي داخل القرية وتمنوا فقط أن تنتهي تلك المشكلة التي لازمتهم لسنوات طويلة دون حل، لكن بين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وحققت حلم السكان بإنهاء تلك الأزمة.

وقال "نور" إن أبناءهم الطلاب كانوا يواجهون صعوبة بالغة في استذكار دروسهم بسبب الظلام والحر، إضافة إلى تعطل الخدمات الأساسية، من بينها توقف أفران الخبز عن العمل، وإظلام الطرق الذي يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها العشرات من سكان القرية، وذكر أن السكان أصبحوا يعيشون في ظلام دامس بسبب مشكلة الكهرباء.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية جاءت بالخير ورفعت العبء عن كاهل المواطن، فعملت على تطوير وإحلال شبكات الكهرباء، وجددت الأسلاك المغذية للمنازل، كما وفرت العديد من محولات الكهرباء الجديدة لإنهاء الأزمة.

وأوضح أن المبادرة تعمل جاهدة لتوفير الرعاية الكاملة للسكان داخل القرية، وعملت على إنارة الشوارع الرئيسية والجانبية للحد من انتشار حوادث السير، إلى جانب توصيل الكهرباء لجميع المنازل دون انقطاع، وذلك جعل السكان يعيشون حياة هادئة بعدما عانوا لسنوات طويلة، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة، بعدما أصلحت وعالجت مشكلات استمرت مع السكان سنوات طويلة، كما وجه الشكر للرئيس السيسى على المبادرة الرئاسية التي جعلت الريف المصري ينافس المدن.