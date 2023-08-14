الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مُهنئًا إبراهيم جاد.. الديهى: «شريك رحلة الكفاح»

الديهي
الديهي

حرص الإعلامي نشأت الديهي رئيس قناة "TEN"، على تهنئة إبراهيم جاد بعد تعيينه رئيسًا لقناة ON العامة.

وكتب "الديهي" في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "إبراهيم جاد الابن والأخ والصديق والزميل وشريك رحلة كفاح قرابة عقد من الزمان" اشتباكات ونجاحات وإخفاقات، تحمل فيها الكثير بحب وصبر ورجولة ومسئولية اليوم".

وأضاف الديهي: "وكما هي سنة الحياة - ينتقل لمكان آخر ليتولى مسئولية إدارة قناة من أهم القنوات المصرية وأقدمها وقد كانت بيتًا له في يوم من الأيام .. كل التمنيات الصادقة بتحقيق نجاحات هائلة أتوقعها منه وأثق في قدرته على رسم صورة جديدة لهذه القناة العريقة، مبروك يا إبراهيم".

إعلام الإعلامي الاعلامي نشأت الديهي الحيا الديه الحياة الرس

الأكثر قراءة

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟