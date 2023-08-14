مُهنئًا إبراهيم جاد.. الديهى: «شريك رحلة الكفاح»

حرص الإعلامي نشأت الديهي رئيس قناة "TEN"، على تهنئة إبراهيم جاد بعد تعيينه رئيسًا لقناة ON العامة.

وكتب "الديهي" في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "إبراهيم جاد الابن والأخ والصديق والزميل وشريك رحلة كفاح قرابة عقد من الزمان" اشتباكات ونجاحات وإخفاقات، تحمل فيها الكثير بحب وصبر ورجولة ومسئولية اليوم".

وأضاف الديهي: "وكما هي سنة الحياة - ينتقل لمكان آخر ليتولى مسئولية إدارة قناة من أهم القنوات المصرية وأقدمها وقد كانت بيتًا له في يوم من الأيام .. كل التمنيات الصادقة بتحقيق نجاحات هائلة أتوقعها منه وأثق في قدرته على رسم صورة جديدة لهذه القناة العريقة، مبروك يا إبراهيم".