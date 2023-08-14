الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمليار دولار.. «Barbie» يتصدر إيرادات السينما العالمية

باربي
باربي

حقق الفيلم العالمي "Barbie" نجاحًا قياسيًا بشباك التذاكر العالمي، حيث تخطت إيراداته حتى الآن، المليار و180 مليون دولار أمريكي بشبك التذاكر العالمي منذ طرحه بدور العرض السينمائي، كما حقق إيرادات تخطت الـ2 مليون جنيه بشباك التذاكر المصري خلال أيام من طرحه بدور العرض.

أحداث فيلم Barbie 

تدور الأحداث فى قالب كوميدي، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.

من جهة أخرى، كشفت النجمة العالمية مارجوت روبي، عن أنها لم تكن الخيار الأول للعب الدور الرئيسي في فيلم Barbie، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

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