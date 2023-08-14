الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يثمن انعقاد قمة ثلاثية بالعلمين لبحث تطورات القضية الفلسطينية

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، انعقاد القمة ثلاثية اليوم في مدينة العلمين بين مصر والأردن وفلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية، بحضور القادة الثلاثة الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفًا أنها تبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرشيدي، فى بيان له اليوم، إن القمة الثلاثية تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذه القمة هى قمة عاجلة جاءت في ظل ظروف صعبة، وخاصة فى ظل الأوضاع الفلسطينية وتأتي تأكيد للمواقف العربية الداعمة للقضية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حريصة طوال الوقت على دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال، وإعادة إحياء عملية السلام، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود لتحقيق  السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

ولفت النائب إلى أن القمة الثلاثية تأتي في ظرف مهم للتنسيق ووضع أطر التعاون وخطة للتحرك في ظل الانتهاكات أحادية الجانب، التي تتخذها سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر والأردن قضية ذات أولوية، ودائمًا في خضم اتصالات الرئيس السيسي وملك الأردن، وكذلك اتصالات وزراء خارجية البلدين.

النائب محمد الرشيدي مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري القمة ثلاثية العلمين

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