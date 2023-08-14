ضمك يضم طارق حامد لمدة موسم من اتحاد جدة

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، الاثنين، عن اتفاق طارق حامد في صفوف اتحاد جدة السعودي مع نادي ضمك للانتقال له هذا الصيف.

وقال تقرير الصحيفة إن طارق حامد اتفق مع نادي ضمك للانتقال إليه لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الاتحاد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

طارق حامد خرج من قائمة الاتحاد لمواجهة الليلة أمام الرائد في الدوري السعودي، لعدم تعافيه بعد من إصابته في البطولة العربية.

كان اتحاد جدة خرج من البطولة العربية، بعد الهزيمة أمام مواطنه الهلال السعودي، بنتيجة 3/1، ضمن منافسات دور ربع النهائي بكأس الملك سلمان للأندية "2023".

وتحوم الشكوك كثيرا، حول مصير طارق حامد لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول، من الاستمرار مع الفريق السعودي الموسم المقبل.

وارتبط اسم طارق حامد بالانتقال إلى نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في حالة رحيله عن اتحاد جدة أو الانتقال للهلال السعودي.

وانتقل طارق حامد لاتحاد جدة في صيف العام الماضي 2022 لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده رسميا مع الزمالك.