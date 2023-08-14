الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال محاكمة مسجل خطر 11 سبتمبر لاستعماله القوة ضد الشرطة في شبرا

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم قرارًا يقضي بتأجيل محاكمة مسجل خطر اشترك مع آخرين صدر بحقهم أحكام سابقة، استعملوا القوة ضد رجال الأمن لمحاولة الهرب منهم أثناء ضبطه  لجلسة يوم 11 سبتمبر المقبل للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، محمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة كريم جابر، وأمانة سر هاني خطاب.

وكشف أمر الإحالة عن قيام كل من "نبيل ح ر"، 24 سنة فني، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، و" محمد ع م"، 20 سنة، عامل، مركز بلبيس محافظة الشرقية، و"حمدي ا ح"، 24 سنة، بدون عمل، مقيم مركز بلبيس بمحافظة الشرقية "هارب"، استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم القوة الأمنية من ضباط الشرطة ومرافقيهم من رجال الشرطة.

حيث أشهر المتهمين في وجه أجهزة الأمن أسلحة نارية وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية لإرهابهم وذلك لمنعهم عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الثالث - المطلوب التنفيذ عليه، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم ضبطه على النحو المبين بالأوراق.

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