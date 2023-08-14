الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لطلاب الثانوية العامة.. كاتب يوضح أسباب تراجع تنسيق القطاع الطبي

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

قال عبدالرحمن عبادي، الكاتب المتخصص في شئون التعليم العالي، إن إعلان نتيجة المرحلة الأولى للثانوية العامة ليس هو نهاية المطاف لمن أنهوا الثانوية العامة هذا العام، لافتاً إلى أن الفرص كثيرة والمسارات متعددة. 

ونسب “عبادي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، انخفاض تنسيق القطاع الطبي، إلى زيادة تنسيق “الهندسة” خمس درجات، وكذلك الشعبة الأدبية بـ5%.

وتابع: “هذه النتائج تعطي مؤشر طبيعي لما حدث في الثانوية العامة هذا العام، حيث أن النسب العامة منخفضة مقارنًة بالعام الماضي، كما أن هناك 150 ألف طالب زيادة في أعداد الناجحين هذا العام للمرة الأولى في تاريخ الثانوية العامة،  وهو ما يؤكد زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الالتحاق بالتعليم العالي”.

وأوضح أن عدد الناجحين في القسم الأدبي أكبر بكثير من السنوات الماضية، كما أن عدد الناجحين في شعبة علمي رياضة يماثل عدد الناجحين في العام الماضي، لكن الشرائح التي حصلت على مجموع أعلى كانت أكثر من العام الماضي، ولذلك زاد علمي الرياضة خمس درجات ونصف عن العام الماضي.

الثانوية العامة تنسيق المرحلة الأولى انخفاض تنسيق كليات الطب زيادة تنسيق كليات الهندسة

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