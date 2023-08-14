الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: قمة العلمين تعكس قوة الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن انعقاد القمة الثلاثية بالعلمين اليوم، تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية الفلسطينية ووضعتها على رأس أولويات الملفات الخارجية، وهو ما ظهر جليًا من خلال مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن والرئيس الفلسطيني.

الموقف العربي الفلسطيني

وأكد خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لـ“إكسترا نيوز”، أن القمة تعكس أهمية وقوة الموقف العربي لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن هذه القمة تدعم حل الدولتين وضرورة الحفاظ على أرواح وأموال الشعب الفلسطيني من الغارات الإسرائيلية.

قمة العلمين الثلاثية

وتابع:" استمرار الانقسام الفلسطيني يعني عدم استقرار المنطقة بالكامل، ولهذا قمة العلمين اليوم أكدت دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة الغارات الإسرائيلية".


واستطرد:" القمة اليوم تعكس أن القضية الفلسطينية في قلب القيادة المصرية والأرنية، وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الرؤساء العرب للنظر في انتهاكات إسرائيل المستمرة".

أحمد سيد أحمد خبير علاقات دولبية اكسترا نيوز قمة العلمين الثلاثية

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