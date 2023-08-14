الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العناية الإلهية تنقذ 9 مواطنين من الموت فى حادث بطريق السلوم

حادث بطريق السلوم
حادث بطريق السلوم

أنقذت العناية الإلهية 9 مواطنين من الموت المحقق في حادث تصادم مروّع بين أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا، وسيارة نقل ثقيل، عند الكيلو 55 بطريق السلوم.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناشها لإزالة آثار الحادث، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لسحب الكثافات الناتجة عن التصادم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري، وتبين من الفحص وقوع الحادث بين سيارة نقل ثقيل وأتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا، وانتقلت القوات وقامت بالتعامل الفوري مع الحادث.

الإسعاف لنقل المصابين الإدارة العامة للمرو الخدمات المرورية اللازمة النيابة العامة غرفة عمليات النجدة طريق السلوم

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