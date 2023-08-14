الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اختتام الأسبوع الرابع من "ثقافتنا في إجازتنا" في الإسكندرية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

اختتمت فرقتا سوهاج للفنون الشعبية والنيل للموسيقي والغناء الشعبي فعاليات الأسبوع الرابع من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني منذ الثاني والعشرين من يوليو الماضي، وتستمر حتى آخر شهر أغسطس بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن برنامج يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي بقيادة منال إبراهيم التي قدمت باقة متنوعة من الفقرات الغنائية المستوحاة من البيئة والفلكلور المصري الأصيل بمصاحبة الآلات الشعبية كالمزمار والطبلة والصاجات والأرغول منها يا عين صلي ع النبي، ع الزراعية، نهل عالي، الغلة غلتنا، التحميلة، يا بلح زغلول، البدوي، ساخية يابحرية، قبلي، ومصر الحقيقة.

وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز باقة متنوعه من أجمل التابلوهات الإستعراضية المعبرة عن التراث والفلكلور التي تشتهر بها محافظة سوهاج ومنطقة الصعيد منها السوهاجية، الخلخال، الربابة، التحطيب، مع فاصل من الأغاني الشعبية.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا وحشد كبير من جماهير الإسكندرية وضيوفها وسط تفاعلهم وإعجابهم بالفقرات الفنية المقدمة.

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سوهاج للفنون الشعبية النيل للموسيقي الغناء الشعبي المبادرة الصيفية ثقافتنا في اجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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