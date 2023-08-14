الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رومانسية ممزوجة بالخيال العلمي.. القصة الكاملة لفيلم «حدوتة الأيام الباقية»

احمد حاتم
احمد حاتم

يواصل صناع فيلم “حدوتة الأيام الباقية” للفنان أحمد حاتم وكارمن بصيبص، جلسات تصوير العمل، استعدادًا لعرض الفيلم خاصة مع الانتهاء من تصوير أغلب مشاهده.

وعلم “الدستور” من مصادر داخل فريق العمل، أن الفيلم تدور أحداثه في اطار رومانسي ممزوج بالخيال العلمي، يناقش قضية “الميتافيرس”، وتعاني زوجة بطل الفيلم من أزمة صحية تذهب على إثرها لطبيب معالج يحاول حل مشكلتها ولكنه يجد صعوبة في ذلك.

ويجسد أحمد حاتم خلال العمل دور مهندس كومبيوتر، بينما تحسد الفنانة سماح انور التي انضمت مؤخرا دور والدته ضمن الأحداث، اما الفنانة كارمن بصيبص فتجسد دور زوجة احمد حاتم، والفنانة حنان سليمان تجسد دور والدة كارمن بصيبص، والفنان سامي مغاوري يجسد دور الطبيب المعالج، وتتوالى الاحداث في إطار شيق ومثير.

فيلم حدوتة الأيام الباقية بطولة أحمد حاتم بمشاركة كل من كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، حنان سليمان، أحمد ماجد، سامي مغاوري، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

اما المصر الفنانة كارمن بصيبص الفنانة حنان سليمان الفنانة سماح أنور الفنان أحمد حاتم الفنانة الفترة الماضي الطبيب المعالج الفنان سامي مغاوري

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