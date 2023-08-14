رومانسية ممزوجة بالخيال العلمي.. القصة الكاملة لفيلم «حدوتة الأيام الباقية»

يواصل صناع فيلم “حدوتة الأيام الباقية” للفنان أحمد حاتم وكارمن بصيبص، جلسات تصوير العمل، استعدادًا لعرض الفيلم خاصة مع الانتهاء من تصوير أغلب مشاهده.

وعلم “الدستور” من مصادر داخل فريق العمل، أن الفيلم تدور أحداثه في اطار رومانسي ممزوج بالخيال العلمي، يناقش قضية “الميتافيرس”، وتعاني زوجة بطل الفيلم من أزمة صحية تذهب على إثرها لطبيب معالج يحاول حل مشكلتها ولكنه يجد صعوبة في ذلك.

ويجسد أحمد حاتم خلال العمل دور مهندس كومبيوتر، بينما تحسد الفنانة سماح انور التي انضمت مؤخرا دور والدته ضمن الأحداث، اما الفنانة كارمن بصيبص فتجسد دور زوجة احمد حاتم، والفنانة حنان سليمان تجسد دور والدة كارمن بصيبص، والفنان سامي مغاوري يجسد دور الطبيب المعالج، وتتوالى الاحداث في إطار شيق ومثير.

فيلم حدوتة الأيام الباقية بطولة أحمد حاتم بمشاركة كل من كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، حنان سليمان، أحمد ماجد، سامي مغاوري، والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.