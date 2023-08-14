"الجيزة" تستجيب لشكاوى المواطنين: رفع تعديات وغلق مطاعم مخالفة بالبدرشين

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل حيال الشكاوى الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس مدينة البدرشين بشن حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على أحد مطاعم بمنطقة ميت رهينة؛ نظرًا للأضرار التى يتسبب بها للأهالى، حيث تبين أن المطعم يعمل بدون ترخيص وبحدث ضوضاء ويتعدي علي الطريق العام ، وعلى الفور وبالتعاون مع شرطة المرافق تم إغلاق وتشميع المطعم.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، قامت إدارة النظافة بالمدينة برفع تجمع للمخلفات بمنطقة الجامع الكبير بمناشى البلد استجابةً لمطالب المواطنين من سكان المنطقة.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع تعديات مطعم بشارع عزبه اليمن والتشديد بعدم التعدي مجدداً على الطريق العام والالتزام بمواعيد الغلق لتضرر المواطنين القاطنين بالمنطقه من اعاقته لحركة المارة وقيامه بالعمل علي مدار اليوم وإحداث ضوضاء.