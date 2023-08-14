الهلال السعودي يسعى لحسم صفقة "ميتروفيتش"

كشف تقارير إعلامية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، تسعى للانتهاء من صفقة انتقال الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق فولهام الإنجليزي، خلال الفترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الهلال يواصل العمل على صفقة ميتروفيتش، بعد أن تم التوصل لاتفاق من جانب اللاعب، بينما تستمر المفاوضات أيضًا بين إدارتي الهلال وفولهام.

ويتمسك الهلال، بضم ميتروفيتش، لصفوفه، على الرغم من اقتراب «الزعيم» من التعاقد من البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن نادي الهلال السعودي، دعم صفوفه خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، بالمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وثنائي الوسط البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة للجناح البرازيلي مالكوم.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أشارت إلى أن الهلال السعودي، قد تعاقد مع البرازيلي نيمار، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لموسمين.

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يذكر أن نادي الهلال السعودي، دعم صفوفه خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، بالمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وثنائي الوسط البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة للجناح البرازيلي مالكوم.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أشارت إلى أن الهلال السعودي، قد تعاقد مع البرازيلي نيمار، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لموسمين.

يذكر أن نادي الهلال السعودي، دعم صفوفه خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، بالمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وثنائي الوسط البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة للجناح البرازيلي مالكوم.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أشارت إلى أن الهلال السعودي، قد تعاقد مع البرازيلي نيمار، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لموسمين.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أشارت إلى أن الهلال السعودي، قد تعاقد مع البرازيلي نيمار، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لموسمين.