الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحدد قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم المقبل

الزمالك
الزمالك

وضع مسئولو نادي الزمالك بعض اللاعبين ضمن قائمة الصفقات التبادلية مع الأندية الأخرى في محاولة لتخفيض طلباتهم المالية وسط مغالاة الكثير من الأندية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن قائمة اللاعبين للصفقات التبادلية تضم كلًا من محمد عبدالغني وروقا ومصطفى الزناري ومحمود شبانة وعبدالله جمعة وسامسون وناصر منسي.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترغب في الاستفادة من هؤلاء اللاعبين كصفقات تبادلية مع الأندية، من أجل تخفيض الجانب المادي وسط الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك من الأساس في الوقت الحالي.

ولم يبرم الزمالك أي صفقة في الوقت الحالي بسبب مشكلة إيقاف القيد التي يمر بها النادي حاليًا.

الزمالك نادي الزمالك محمد عبد الغني مصطفى الزناري وروقا عبدالله جمعة وسامسون

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