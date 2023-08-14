الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنوار الحق يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا لـ"الانتقالية" فى باكستان

أنوار الحق كاكر
أنوار الحق كاكر

أدى أنوار الحق كاكر اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الانتقالية في باكستان، خلال مراسم انعقدت اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد.

وأوضح التليفزيون الحكومي الباكستاني أن كاكر أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الدكتور عارف علوي، بحضور رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، وكبار المسئولين.

كان الرئيس علوي قد أعلن، السبت الماضي، عن موافقته على تعيين أنوار الحق كاكر، رئيسًا للحكومة الانتقالية التي ستشرف على مرحلة الانتخابات العامة في البلاد، إثر انتهاء ولاية الحكومة السابقة.

أنوار الحق كاكر باكستان القصر الرئاسي اسلام اباد شهباز شريف

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