الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق يلتهم محلًا تجاريًا فى بولاق الدكرور.. ولا إصابات

جريدة الدستور

اندلع حريق بمحل تجاري، فى شارع التقسيم الأول بمنطقة بولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة بولاق الدكرور، فانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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