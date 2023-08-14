إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية بشارع البحر الأعظم

شب حريق بشقة سكنية فى شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في شارع البحر الأعظم، فتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة سكنية في العقار، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.