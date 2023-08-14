الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد رحيله عن ليفربول.. بشكتاش يُعلن تعاقده مع تشامبرلين

أليكس أوكسلايد تشامبرلين
أليكس أوكسلايد تشامبرلين

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع النجم الإنجليزي أليكس أوكسلايد تشامبرلين خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.         

بشكتاش يعلن تعاقده مع أليكس أوكسلايد تشامبرلين

وأصدر النادي التركي بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعاقده مع الجناح الإنجليزي أليكس أوكسلايد تشامبرلين، قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر بالمجان في الصيف الحالي.

وكان أليكس أوكسلايد تشامبرلين قد سافر إلى تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، لحسم المفاوضات مع إدارة نادي بشكتاش، دون الكشف عن مدة العقد.

ورحل تشامبرلين عن صفوف ليفربول بعد انتهاء الموسم الماضي 2022/ 2023، بعد انتهاء عقده مع الريدز. 

وكان تشامبرلين قد انضم إلى صفوف ليفربول في عام 2017، شارك خلالهم في 146 مباراة، مُسجلًا 18 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

بينما شارك أليكس أوكسلايد تشامبرلين في 13 مباراة مع ليفربول في الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالهم هدفًا واحدًا.

وتوّج تشامبرلين مع ليفربول بالعديد من الألقاب، مثل الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، الدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولعب الجناح الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، بقميص العديد من الأندية الإنجليزية، مثل ساوثهامبتون وأرسنال، بالإضافة إلى ليفربول.

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