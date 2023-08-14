ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ139 ألفًا و53 طنًا بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 139 ألفا و53 طنا منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الإثنين، في المواقع التخزينية ومراكز التجميع وصوامع المحافظة، بجانب الكميات الموردة خارج المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات حتى يوم 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين والموردين والتجار وتسليمهم مستحقاتهم أولًا بأول.

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة أعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع، والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والحرص على تنفيذ عمليات التوريد في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، لافتا إلى توريد 52197 طنا و166 كجم لشون البنك الزراعي المصري، وحوالي 21943 طنا و364 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 42359 طنا و197 كجم، فضلاً عن توريد 9187 طنا و830 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، بالإضافة إلى استقبال 10950 طنا و447 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة، و2415 طنا و755 كميات منقولة من محافظة أسيوط بناء على موافقة وزير التموين، بإجمالي 139053 طنا و759 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن- في وقت سابق- عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج "تليجرام" رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg