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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عيد العذراء 2023.. مواعيد مختلفة و3 أقسام للأعياد تعرف عليهم

العذراء مريم
العذراء مريم

يتصدر عيد العذراء 2023 محركات البحث على جوجل، حيث يبحث العديد من الأخوة المسيحيين عن عيد العذراء 2023 خلال الساعات الماضية، فى هذا السياق تنشر الدستور كل شيء عن عيد العذراء 2023.

موعد عيد العذراء 2023

ويوجد اكثر من عيد حيث أن للسيدة العذراء مريم أعياد كثيرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومنها عيد البشارة بميلادها وهو يوم 7 مسرى الموافق يوم 13 أغسطس تقريبًا حيث بشر ملاك الرب أباها يواقيم بميلادها، ففرح بذلك هو وأمها حنة، ونذرها للرب وعيد ميلاد العذراء: تعيد له الكنيسة في أول بشنس "الموافق يوم 9 مايو تقريبًا".

بالاضافة إلى أنه عيد دخولها الهيكل تعيد له الكنيسة يوم 3 كيهك الموافق يوم 13 ديسمبر تقريبًا وهو اليوم الذي دخلت فيه لتتعَّبد في الهيكل في الدار المخصصة للعذارى، بالاضافة إلى أنه يوجد عيد مجيئها إلى مصر ومعها السيد المسيح ويوسف النجار وتحتفل به الكنيسة يوم 24 بشنس وهو الموافق يوم 1 يونيو تقريبًا.

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العيد الشهري للعذراء

ومن ضمن أعياد العذراء 2023 يوجد العيد الشهري للعذراء وهو يوم 21 من كل شهر قبطي، تذكارًا لنياحتها في 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، بالإضافة إلى عيد صعود جسدها إلى السماء وتعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء "15 يومًا".

جدير بالذكر أن أعياد العذراء مريم هى الأعياد متنوعة وكثيرة للغاية ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام.

القسم الأول هو الأعياد المريمية الكبرى ويبلغ عددها سبعة أعياد وتأتي أهميتها من كون جميع الكنائس في العالم تحتفل بها.

القسم الثاني هو الأعياد المرتبطة بمراحل من حياتها، كالزيارة إلى أليصابات أو تقدمتها إلى هيكل سليمان، ويختلف الاحتفال بها حسب الرعايا والطوائف وحسب البلدان أيضًا.

أما القسم الثالث هو الأعياد الخاصة بذكرى ظهورها أو طلب شفاعتها لبلد أو منطقة وتتميز بكونها محصورة في البلد والمنطقة وأحيانًا بالطائفة الخاصة بذلك أو الكنيسة المشادة على اسمها. 

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