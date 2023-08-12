في صومها.. تعرف على الضيقات السبع التي مرت بها السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفترة صوم السيدة العذراء مريم، التي تستمر حتى 21 أغسطس، مستغرقة 14 يومًا مُتصلة.

وقال الباحث الكنسي مينا قصدي، في تصريح له، إن هناك 7 ضيقات فى حياة العذراء القديسة مريم، الضيقة الأولى: عندما تركتها أمها وعمرها 3 سنوات لتخدم فـ الهيكل، والضيقة الثانية: خروجها وعـمرها 12 سنة من الهيكل ترتبط بيوسف، والضيقة الثالثة: حرب هـيرودس الملك لابنهـا يسوع خوفاً على ملكه.

والضيقة الرابعة: هروبها إلى أرض مـصر واحـتمالها مـشقات السفر، والضيقة الخامسة: عنـدما رأت ابنها الوحيد يهان يتألم وينزف الدماء، والضيقة السادسة: موت يسوع ابنها عـلى خشبة الصـليب أشنع ميتة، والضيقة السابعة: معاملة اليهود السيئة والقاسية لها ولكل المسيحيين.

من جانبه قال البابا الراحل شنودة الثالث، في كتاب «السيدة العذراء مريم» إنه لا توجد امرأة تنبأ عنها الأنبياء واهتم بها الكتاب، مثل مريم العذراء.. رموز عديدة عنها في العهد القديم. وكذلك سيرتها وتسبحتها والمعجزات: في العهد الجديد. وما أكثر التمجيدات والتأملات، التي وردت عن العذراء في كتب الآباء.. وما أمجد الألقاب، التي تلقبها بها الكنيسة مستوحاة من روح الكتاب.

إنها أمنا كلنا، وسيدتنا كلنا، وفخر جنسنا، الملكة القائمة عن يمين الملك، العذراء الدائمة البتولية، الطاهرة، المملوءة نعمة، القديسة مريم، الأم القادرة المعينة الرحيمة، أم النور، أم الرحمة والخلاص، الكرمة الحقانية.