"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى بشارة يواقيم بميلاد العذراء

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى بشارة يواقيم بميلاد العذراء.

بهذه المناسبة، قالت السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم أرسل الله ملاكه الجليل جبرائيل وبشر القديس يواقيم (ورد نياحة هذا القديس تحت اليوم السابع من برمودة) بميلاد البتول بميلاد البتول والدة الإله بالجسد.

كان هذا البار وزوجته القديسة حنة قد تقدما في أيامهما ولم يرزقا ولدا لان حنة كانت عاقرا ولان بني إسرائيل كانوا يعيرون من لا ولد له . لهذا كان القديسان حزينين ومداومين علي الصلاة والطلبة إلى الله نهارا وليلا ونذرا أن الولد الذي يرزقانه يجعلانه خادما للهيكل وفيما كان الصديق يواقيم في الجبل مواظبا علي الصلاة نزل عليه سبات فنام وظهر له ملاك الرب جبرائيل وبشره بأن امرأته حنة ستحبل وتلد مولودا يقر عينيه ويسر قلبه ويحصل بسببه الفرح والسرور للعالم أجمع ولما انتبه من نومه أتى إلى بيته فأعلم زوجته بالرؤيا فصدقتها وحبلت من تلك الليلة وولدت القديسة البتول مريم وافتخرت حنة بذلك علي كل نساء العالم.

فعاليات اخرى شهدتها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حيث صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات القداس الإلهي، اليوم، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة التابعة للإيبارشية وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بكنائس المدينة ذاتها.