إحباط تهريب أقراص مخدرة بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة الأستاذ مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران العربية القادمة من ميلانو اشتبه كل من مي النشار ومحمود غنيم رئيسى الوردية في الراكب “ر . م . ت” مصرى الجنسية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حنيش تبين صحة الاشتباه.

وبالعرض علي مرسي عبدالستار، مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد الجوهري، مكافحة تهريب، ومحمد جمال، أمن جمركي، ومي النشار، رئيس الوردية لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 14 شريطًا بها أقراص مخدرة بين طيات ملابسه.

وقرر الأستاذ مصطفي العربي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٣.