الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 120 عبوة أدوية بيطرية فاسدة في الغربية

ادوية بيطرية
ادوية بيطرية

ضبطت مديرية الطب البيطري بالغربية 120 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية. 

 وقاد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، بهدف تعزيز السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية في المحلات والعيادات البيطرية.

وخلال زيارة عدد من المراكز والعيادات البيطرية خلال هذه الحملة التفتيشية، تم اكتشاف 120 عبوة من الأدوية البيطرية متنوعة الأصناف، تم تجاوز تاريخ صلاحيتها، ووجود بعض العبوات بدون فواتير ومصدر غير معروف.

تم التحفظ على هذه المضبوطات وتحريزها، واتُخِذَت الإجراءات القانونية المناسبة بحق أصحاب المضبوطات، وتم تحرير محاضر مخالفة. تم إبلاغ النيابة العامة المختصة بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور حاتم أنور، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الطب البيطري بالغربية، للحفاظ على سلامة الحيوانات ومكافحة التجارة غير القانونية للأدوية البيطرية، وتهدف هذه الحملة إلى ضمان توفير الأدوية البيطرية ذات الجودة العالية والصالحة للاستخدام لحماية صحة الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.

 وتابع أنه يجب أن يكون لدى أصحاب المحلات والعيادات البيطرية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة اللازمة عند بيع الأدوية البيطرية. ينبغي عليهم التحقق من تواريخ الصلاحية ومصدر الأدوية والحصول على الفواتير الضرورية للمحافظة على سمعتهم وتقديم خدمات ذات جودة عالية لعملائهم.

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة الحيوانات والحفاظ على صحة الإنسان وحماية البيئة من التلوث الناتج عن التخلص غير السليم من الأدوية البيطرية. من المهم أن تستمر هذه الحملات التفتيشية والرقابة الصارمة لضمان سلامة المنتجات وفقًا للمعايير الصحية والقانونية.

ضبط 120 عبوة أدوية بيطرية غير صالحة للإستخدام بالغربية إبلاغ النيابة العامة الأدوية البيطرية الجودة العالية الإجراءات القانونية البيئة والمسطحات الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية

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