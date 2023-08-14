مصرع شخص بجرح نافذ وإصابة آخر فى مشاجرة بأبوحماد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر، فى وقوع مشاجرة بمركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى أبوحماد المركزى كلًا من “ محمود.م.ع”، 30 سنة، مقيم قرية أبوبرى، دائرة مركز أبوحماد “ جثة هامدة” متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، و“شعبان.ع.م”، 40 سنة، مقيم قرية أبوبرى، مصاب بجرح وخزى بالبطن.

وتبين وقوع مشاجرة فى قرية أبوبرى، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثانى.

تم نقلهما لمستشفى أبوحماد المركزى، والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصاب العلاج اللازم.