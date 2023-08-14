الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع رصف طريق شطا ضمن خطة التطوير

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية تفقدت خلالها منطقة شطا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة أولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ أمتار بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى .

وتابعت المحافظ  الأعمال الجارية لرصف الطريق بالأسفلت، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية التطوير، وكذلك خطة تشجيره وإنارته، موجهة بالبدء فى إعداد دراسة للتنفيذ وإنشاء شبكة للري.

كما أكدت على الالتزام الجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتيسيرالحركة المرورية بالمنطقة و الإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للارتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفرسعد، لافتة إلى أنه تم إنشاء ١١ موقفًا بقرى "كفر الوسطاني، تفتيش ثان، كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحري، كفر المنازلة، الزهراء، أم الرزق والعباسية، وكفر المرابعين الشرقية".

وأشارت المحافظ إلى أن مخطط التطوير الذى تستهدفه المبادرة تضمن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة وأسواق حضارية تم تشغيلها أيضًا مؤخرًا، لتحقيق طفرة بكل الخدمات بقرى المركز، والارتقاء بالشكل الحضارى لها، موضحة أن كل موقف تضمن حارات لانتظار السيارات ودورات مياه، كما تم توصيل شبكات المرافق لكل موقف وتجهيزه بمظلة، وذلك لتوفير مكان مجهز لانتظار سيارات الأجرة للقضاء على أي صور للعشوائية في قرى كفرسعد في محافظة دمياط في دمياط.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض شطا

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