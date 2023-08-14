الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شون جونز مديرا لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، وصول شون جونز إلى القاهرة وتوليه منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  في مصر، مشيرة إلى أن جونز يمتلك خبرة كبيرة في منصبه الجديد،  وسيشرف على ملف يضم أكثر من 45 مشروعًا تم تمويلهم كجزء من المساعدات الاقتصادية السنوية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة إلى مصر والتي تبلغ 120 مليون دولار سنويا.

من جهته قال شون جونز مدير البعثة، "يسعدني الانضمام إلى فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والبناء على أكثر من أربعة عقود من الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة ومصر وأتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية والشركاء الاستراتيجيين والشعب المصري للبناء على الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات مثل النمو الاقتصادي وتمكين المرأة وتغير المناخ".

وقالت السفارة الأمريكية إن "جونز" شغل سابقًا منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا والمكسيك كما شغل أيضًا مناصب في بعثات الوكالة في اليمن والعراق والأردن وكولومبيا، وشغل منصب نائب مساعد المدير الأول في مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن الغذائي، ونائب منسق مبادرة الطاقة لأفريقيا التابعة للحكومة الأمريكية، وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة ميشيغان ودرجة البكالوريوس من كلية أورسينوس في ولاية بنسلفانيا.

وأوضحت السفارة أنه من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر، وقد عززت هذه الجهود الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر.

القاهرة السفارة الأمريكية مصر بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الولايات المتحدة شون جونز

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى: الحد الأدنى للقبول فى كلية الهندسة 85% والطب 91%

أسامة الشيخ رئيسًا لقطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

الزمالك يحدد قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم المقبل

أئمة وواعظات الأوقاف يوجهون رسالة للرئيس السيسى من العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟