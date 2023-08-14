شون جونز مديرا لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، وصول شون جونز إلى القاهرة وتوليه منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، مشيرة إلى أن جونز يمتلك خبرة كبيرة في منصبه الجديد، وسيشرف على ملف يضم أكثر من 45 مشروعًا تم تمويلهم كجزء من المساعدات الاقتصادية السنوية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة إلى مصر والتي تبلغ 120 مليون دولار سنويا.

من جهته قال شون جونز مدير البعثة، "يسعدني الانضمام إلى فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والبناء على أكثر من أربعة عقود من الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة ومصر وأتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية والشركاء الاستراتيجيين والشعب المصري للبناء على الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات مثل النمو الاقتصادي وتمكين المرأة وتغير المناخ".

وقالت السفارة الأمريكية إن "جونز" شغل سابقًا منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا والمكسيك كما شغل أيضًا مناصب في بعثات الوكالة في اليمن والعراق والأردن وكولومبيا، وشغل منصب نائب مساعد المدير الأول في مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن الغذائي، ونائب منسق مبادرة الطاقة لأفريقيا التابعة للحكومة الأمريكية، وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة ميشيغان ودرجة البكالوريوس من كلية أورسينوس في ولاية بنسلفانيا.

وأوضحت السفارة أنه من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر، وقد عززت هذه الجهود الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر.