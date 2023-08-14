الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لبائع خردة بتهمة حيازته مواد مخدرة فى الإسكندرية

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بائع خردة بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمة مبلغا ماليا قدره ماتئا ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة في القضية المقيدة، برقم 6770 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل.

صدر الحكم  برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بضط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، عن أنه حال المرور الأمنى بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم بائع خردة، ممسكًا فى يده سلاحا أبيض سكينا، فأسرعت القوة بضبطه، وانتزاع السلاح الأبيض، وبتفتيشه عثر بحوزته على حافظة بلاستيكية بداخلها عدد 2 قطعة حشيش وعدد 7 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه، عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، و بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتقطيع تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائى أن القطعتين لمخدر الحشيش ووزنت 82.70 جرام، وعدد 7 لفافات لمخدر، ووزنت 35.41 جرام، وأن السلاح الأبيض المضبوط به آثار لمخدر الحشيش، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السلاح الأبيض مبلغ مالي المصاريف الجنائية المستشار عبد الله خطاب

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