القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بالعاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته "بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش".

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض – مركبة "توك توك".

وفى السلام تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام.

ونجح رجال الأمن فى ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما "كمية لمخدر الهيروين- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار".

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.