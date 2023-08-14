ريال مدريد يتعاقد مع كيبا أريزابالاجا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع الحارس كيبا أريزابالاجا قادمًا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويأتي التعاقد مع كيبا لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي، ما سيغيبه عن أغلب فترات الموسم لـ ريال مدريد.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع كيبا على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024.

وأوضح النادي الملكي في بيانه أنه سيتم تقديم كيبا لاعبًا جديدًا لـ ريال مدريد، غدًا الثلاثاء 15 أغسطس، في تمام الثانية والنصف ظهرًا في مدينة ريال مدريد الرياضية، على أن يتم تقديمه بعد ذلك لوسائل الإعلام.

ولم يذكر ريال مدريد في بيانه ما إذا كان يوجد خيار للشراء في عقده، لكن تقارير صحفية تؤكد بأنه لا يوجد ذلك الخيار.

وانتقل كيبا إلى تشيلسي عام 2018 مقابل 80 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال لحارس مرمى في العالم، قادمًا من أتلتيك بيلباو.

وتُوج كيبا مع تشيلسي ببطولات دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، بطولة الدوري الأوروبي، كما تُوج مع منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

يُذكر أن كيبا كان قريبًا من الانتقال لـ ريال مدريد عام 2018، لكن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق آنذاك رفض التعاقد معه.