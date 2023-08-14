معلومات الوزراء: مصر فى المرتبة 34 عالميًا بمؤشر حقوق الطفل خلال عام 2023

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم ترتيب مصر 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام 2023 عن مؤسسة "kidsrights"، وحصلت على المركز الـ34 من بين 193 دولة عام 2023، مقارنة بالمركز 38 من بين 185 دولة عام 2022، كما حصلت على المركز الرابع عربيا خلال عام 2023.

جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تتناوله.

وأوضح المركز أن هذا المؤشر العالمي السنوي يعد الوحيد الذي يصنف الدول وفقا لالتزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989)، ويهدف إلى تحفيز الامتثال لحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، بالاعتماد على 5 مؤشرات فرعية، هي: "الحق في الحياة"، و"الحق في الصحة"، و"الحق في التعليم"، و"الحق في الحماية"، و"البيئة التمكينية لحقوق الطفل".

وجاءت السويد في المركز الأول عالميا، تلتها كل من فنلندا، أيسلندا، لوكسمبورج، ألمانيا، بينما جاءت كل من تشاد، وجنوب السودان، وأفغانستان، في المراكز الأخيرة على التوالي.