رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتابع استعدادات امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد أحمد، التجهيزات اللازمة لمركز الأسئلة الخاص بالدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وشدد على تجهيز اللجان والمقررات التي يتم فيها تجميع وامتحان الطلاب والطالبات.

وأكد الاستعداد التام لانطلاق الامتحانات، حيث تم تجهيز اللجان والاجتماع برؤساء اللجان والمساعدين بتحري الدقة والالتزام بالتعليمات والإجراءات اللازمة الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة العامة للامتحانات.

وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم السبت 19 أغسطس، وتنتهي يوم الإثنين 28 أغسطس، حيث سيتم عقد امتحانات القسمين العلمي والأدبي في نفس اليوم، وعقد لجنتين يوميا.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية اختتموا امتحانات الدور الثاني، الخميس الماضي، بينما اختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، أمس الأول السبت، امتحانات الدور الثاني، وانطلقت أعمال التصحيح، أمس الأحد، حيث شدد الشيخ خميس محمد على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للمصححين ومراعاة الدقة في التصحيح ومراعاة حقوق الطلاب والطالبات وعدم ترك أي جزئية دون تصحيح والتوقيع من المصححين على كل سؤال.