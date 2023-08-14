الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتابع استعدادات امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية

طلاب
طلاب

تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد أحمد، التجهيزات اللازمة لمركز الأسئلة الخاص بالدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وشدد على تجهيز اللجان والمقررات التي يتم فيها تجميع وامتحان الطلاب والطالبات.

وأكد الاستعداد التام لانطلاق الامتحانات، حيث تم تجهيز اللجان والاجتماع برؤساء اللجان والمساعدين بتحري الدقة والالتزام بالتعليمات والإجراءات اللازمة الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة العامة للامتحانات.

وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم السبت 19 أغسطس، وتنتهي يوم الإثنين 28 أغسطس، حيث سيتم عقد امتحانات القسمين العلمي والأدبي في نفس اليوم، وعقد لجنتين يوميا.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسكندرية اختتموا امتحانات الدور الثاني، الخميس الماضي، بينما اختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، أمس الأول السبت، امتحانات الدور الثاني، وانطلقت أعمال التصحيح، أمس الأحد، حيث شدد الشيخ خميس محمد على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للمصححين ومراعاة الدقة في التصحيح ومراعاة حقوق الطلاب والطالبات وعدم ترك أي جزئية دون تصحيح والتوقيع من المصححين على كل سؤال.

الإجراءات اللازمة الإدارة العامة للامتحانات الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الإدارة العامة

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

للمشاركة فى القمة الثلاثية.. عبدالله الثانى يغادر الأردن متوجهًا إلى "العلمين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى