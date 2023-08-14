مراسلة القاهرة الإخبارية: "قمة العلمين" محاولة لإنقاذ ما تبقى من فلسطين

قالت ولاء سلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، من رام الله، إن القمة الثلاثية التي ستستضيفها مدينة العلمين، اليوم وتجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبد الثاني العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، هي محاولة لإنقاذ ما تبقي من الدولة الفلسطينة، خاصة مع استمرار قوات الاحتلال ممارسة أعمال العنف في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف مراسلة القناة: كما ستركز القمة على الخطوات التي ستقوم بها الدولة الفلسطينية لحماية شعبها من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في غزة والضفة.

وتأتي القمة بعد استضافة مصر اجتماع إنهاء الانقسام والاتفاق على ترتيب أولويات المرحلة للشأن الفلسطيني وكذلك بعد قمة ثنائية في الأردن جمعت بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني اتفقا فيها على تقديم الدعم الكامل للملف الفلسطيني وتنسيق المواقف لتقديمها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال الشهر المقبل.

ويضم الوفد الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين بمصر دياب اللوح.