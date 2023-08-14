الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

صافي ناز كاظم
صافي ناز كاظم

أحدثت الكاتبة صافي ناز كاظم، غضبًا كبيرًا بين جمهورها من رواد التواصل الاجتماعي، بسبب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" من عرض مكتبتها للبيع.

وقالت صافي ناز كاظم الكاتبة الشهيرة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك": لمن يقدر ويهتم مكتبتي كلها للبيع بمليون جنيه"، مما أصاب جمهورها بنوبة من الحزن الشديد على مكتبتها، مؤكدين بأنها تساوي الكثير ومن المكتبات النادرة.

من هى صافي ناز كاظم؟
الكاتبة والناقدة صافي ناز محمد كاظم أصفهاني، ولدت بمحافظة الإسكندرية عام 1937، حصلت على ليسانس آداب قسم صحافة من جامعة القاهرة 1959م ثم سافرت إلى أمريكا عام 1960م، حيث حصلت على الماجستير في النقد المسرحي من جامعة نيويورك في يونيو 1966، وعادت إلى مصر في العام ذاته.
صحف ومجلات عملت فيهم صافي ناز كاظم
عملت بالعديد من الأماكن الصحفية منها: أخبار اليوم، ومجلة آخر ساعة، ومجلة الجيل الجديد، ثم انتقلت إلى دار الهلال ناقدة مسرحية وكاتبة بمجلات المصور والهلال والكواكب.
وتعمل حاليًا بكتابة المقالات في عدد من الجرائد منها: جريدة المصري اليوم وجريدة الشرق الأوسط.
قصة زواجها من الشاعر أحمد فؤاد نجم
تزوجت الكاتبة والناقدة صافي ناز كاظم من شاعر العامية أحمد فؤاد نجم في يوم 24 أغسطس عام 1972 وأنجبت ابنتها الوحيدة  نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم، إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلًا وطلقا في يوليو 1976.

أزمات في حياة صافي ناز كاظم
تعرضت الكاتبة صافي ناز كاظم للمنع من الكتابة وفصلها من العمل، في أغسطس 1971، وذلك بسبب معارضتها لاتفاقية كامب ديفيد، وظلت متوقفة عن النشر ما يقرب من 12 عامًا.
وخلال مدة منعها من الكتابة، اعتقلت صافي ناز كاظم عدة مرات، الأولى كانت عام 1973، والثانية عام 1975، أما المرة الثالثة فكانت عام 1981 في اعتقالات سبتمبر الشهيرة.
أعمال صافي ناز كاظم
صدر لها العديد من الكتب منها: رومانتيكيات: وهو أول كتاب صدر لها، عام 1970 بمقدمة لأحمد بهاء الدين، ثم يوميات بغداد، تلابيب الكتابة، الخديعة الناصرية، في مسألة السفور والحجاب، رؤى وذات، الحقيقة وغسيل المخ، من ملف مسرح الستينيات، مسرح المسرحيين، وغيرها من الأعمال التي لاقت قبولًا جماهيريًا.

أزمات في حياة صافي ناز كاظم قصة زواجها من الشاعر أحمد فؤاد نجم أعمال صافي ناز كاظم أماكن عملت فيها صافي ناز كاظم من هى صافي ناز كاظم

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

تعرض الأربعاء.. موسم صيف 2023 يستقبل 3 أفلام جديدة بدور العرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى