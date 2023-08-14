بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

أحدثت الكاتبة صافي ناز كاظم، غضبًا كبيرًا بين جمهورها من رواد التواصل الاجتماعي، بسبب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" من عرض مكتبتها للبيع.

وقالت صافي ناز كاظم الكاتبة الشهيرة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك": لمن يقدر ويهتم مكتبتي كلها للبيع بمليون جنيه"، مما أصاب جمهورها بنوبة من الحزن الشديد على مكتبتها، مؤكدين بأنها تساوي الكثير ومن المكتبات النادرة.

من هى صافي ناز كاظم؟

الكاتبة والناقدة صافي ناز محمد كاظم أصفهاني، ولدت بمحافظة الإسكندرية عام 1937، حصلت على ليسانس آداب قسم صحافة من جامعة القاهرة 1959م ثم سافرت إلى أمريكا عام 1960م، حيث حصلت على الماجستير في النقد المسرحي من جامعة نيويورك في يونيو 1966، وعادت إلى مصر في العام ذاته.

صحف ومجلات عملت فيهم صافي ناز كاظم

عملت بالعديد من الأماكن الصحفية منها: أخبار اليوم، ومجلة آخر ساعة، ومجلة الجيل الجديد، ثم انتقلت إلى دار الهلال ناقدة مسرحية وكاتبة بمجلات المصور والهلال والكواكب.

وتعمل حاليًا بكتابة المقالات في عدد من الجرائد منها: جريدة المصري اليوم وجريدة الشرق الأوسط.

قصة زواجها من الشاعر أحمد فؤاد نجم

تزوجت الكاتبة والناقدة صافي ناز كاظم من شاعر العامية أحمد فؤاد نجم في يوم 24 أغسطس عام 1972 وأنجبت ابنتها الوحيدة نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم، إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلًا وطلقا في يوليو 1976.

أزمات في حياة صافي ناز كاظم

تعرضت الكاتبة صافي ناز كاظم للمنع من الكتابة وفصلها من العمل، في أغسطس 1971، وذلك بسبب معارضتها لاتفاقية كامب ديفيد، وظلت متوقفة عن النشر ما يقرب من 12 عامًا.

وخلال مدة منعها من الكتابة، اعتقلت صافي ناز كاظم عدة مرات، الأولى كانت عام 1973، والثانية عام 1975، أما المرة الثالثة فكانت عام 1981 في اعتقالات سبتمبر الشهيرة.

أعمال صافي ناز كاظم

صدر لها العديد من الكتب منها: رومانتيكيات: وهو أول كتاب صدر لها، عام 1970 بمقدمة لأحمد بهاء الدين، ثم يوميات بغداد، تلابيب الكتابة، الخديعة الناصرية، في مسألة السفور والحجاب، رؤى وذات، الحقيقة وغسيل المخ، من ملف مسرح الستينيات، مسرح المسرحيين، وغيرها من الأعمال التي لاقت قبولًا جماهيريًا.