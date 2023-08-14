زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

"حرق المقهى الخاص بشقيقي وتسبب في خراب بيته بسبب مشاجرة نشبت بينى وبينه فأراد الانتقام منى فى شقيقي وفى رزقه".. بهذه الكلمات بدأت "هالة .ح" دعواها التى تحمل رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢٣ والتى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة للمطالبة بخلع زوجها.

وقالت الزوجة فى مستهل حديثها: مر على زواجنا سنة واحدة ولم يثمر عن إنجاب أطفال، لكنه كان متزوجا من قبل ولديه طفلان وادعى بأنها ظلمته وافترت عليه، لكن بعد الزواج اكتشفت أنه شخص سيئ ومحب لإيذاء الغير، فعلمت من أبنائه أنه كان يتحصل على كل أموال والدتهم ويتعدى عليهم بالضرب المبرح وأحيانا يقيدها بالحبال لأيام.

وتابعت هالة: وبجانب كل صفاته السيئة فهو شخص بخيل للغاية وبرغم أننى أعمل ولى راتب خاص بي، لكنه كان يحاول أن يحملنى مسئولية البيت، لكنى كنت أرفض وأرفض إعطاءه أي جنيه من أموالى حتى علم بأننى أعطيت لشقيقي مبلغ ٣٧٠٠ جنيه كان فى حاجة له، فتشاجر معى مشاجرة كبيرة وانهال على بالضرب المبرح أمام الجيران فتركت المنزل وغادرت، فتوجه للمقهى الخاص بشقيقي وطلب منه المبلغ المالى وعندما رفض شقيقي إعطاءه الأموال قام بإحضار بنزين وقام بسكبه في المقهى وتمكن من حرق جزء كبير من المقهى وتسبب في خراب بيته وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية وفى انتظار محاكمته.