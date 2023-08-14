الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

"حرق المقهى الخاص بشقيقي وتسبب في خراب بيته بسبب مشاجرة نشبت بينى وبينه فأراد الانتقام منى فى شقيقي وفى رزقه".. بهذه الكلمات بدأت "هالة .ح" دعواها التى تحمل رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢٣ والتى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة للمطالبة بخلع زوجها.

وقالت الزوجة فى مستهل حديثها: مر على زواجنا سنة واحدة ولم يثمر عن إنجاب أطفال، لكنه كان متزوجا من قبل ولديه طفلان وادعى بأنها ظلمته وافترت عليه، لكن بعد الزواج اكتشفت أنه شخص سيئ ومحب لإيذاء الغير، فعلمت من أبنائه أنه كان يتحصل على كل أموال والدتهم ويتعدى عليهم بالضرب المبرح وأحيانا يقيدها بالحبال لأيام. 

وتابعت هالة: وبجانب كل صفاته السيئة فهو شخص بخيل للغاية وبرغم أننى أعمل ولى راتب خاص بي، لكنه كان يحاول أن يحملنى مسئولية البيت، لكنى كنت أرفض وأرفض إعطاءه أي جنيه من أموالى حتى علم بأننى أعطيت لشقيقي مبلغ ٣٧٠٠ جنيه كان فى حاجة له، فتشاجر معى مشاجرة كبيرة وانهال على بالضرب المبرح أمام الجيران فتركت المنزل وغادرت، فتوجه للمقهى الخاص بشقيقي وطلب منه المبلغ المالى وعندما رفض شقيقي إعطاءه الأموال قام بإحضار بنزين وقام بسكبه في المقهى وتمكن من حرق جزء كبير من المقهى وتسبب في خراب بيته وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية وفى انتظار محاكمته.

الزوجة الزوج القاهرة المنزل محكمة الاسرة محاكمته محكمة الأسرة بزنانيرى بالقاهرة مشاجرة

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

"القاهرة الإخبارية": وزير الدفاع الصينى سيزور روسيا وبيلاروسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى