الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينها 8 عربية.. جنوب إفريقيا تعلن قائمة الدول المتقدمة بطلبات رسميًا للانضمام لـ"بريكس"

ناليدي باندور
ناليدي باندور

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الجاري.

ونشرت "باندور" قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وهي الجزائر والأرجنتين وبنجلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا. 

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في مؤتمر صحفي، "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، نتذكر أن جنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره، نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس ونأمل بالتوصل إليه في القمة".

وأشارت إلى أنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري في جوهانسبورغ تحت رئاسة جنوب إفريقيا.

64d9b15b4c59b734267e6480
وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور بريكس الجزائر الارجنتين بنغلاديش مصر إيران

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

بينها 8 عربية.. جنوب إفريقيا تعلن قائمة الدول المتقدمة بطلبات رسميًا للانضمام لـ"بريكس"

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 فى مصر دون مصنعية

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-8-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى