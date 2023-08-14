بينها 8 عربية.. جنوب إفريقيا تعلن قائمة الدول المتقدمة بطلبات رسميًا للانضمام لـ"بريكس"

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الجاري.

ونشرت "باندور" قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، وهي الجزائر والأرجنتين وبنجلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في مؤتمر صحفي، "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، نتذكر أن جنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره، نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس ونأمل بالتوصل إليه في القمة".

وأشارت إلى أنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري في جوهانسبورغ تحت رئاسة جنوب إفريقيا.