القصة الكاملة لمصرع 3 أشخاص وإصابة 9 حرقا على يد عاطل بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس واقعة مروعة تهتز لها الأبدان، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم حرقا وأصيب 9 آخرين عقب اشتعال النيران بهم داخل شقة سكنية.



تلقي البلاغ

وورد بلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.



معاينة مسرح الحادث

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحريات المباحث

وبعمل التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث، وأشعل النيران فيها، بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين شقيقته حول الميراث واتفقت معه على إعطائه مبلغ 100 ألف جنيه من حقه في الميراث ثم امتنعت عن السداد فقرر التخلص منها وأسرتها، فقام بإحضار البنزين وتنفيذ جريمته وأرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.