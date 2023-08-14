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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها كوبرى الزمالك.. 3 أخطاء قد تقع فيها إدارة الأهلى فى حال رحيل محمد شريف

محمد شريف لاعب الأهلي
محمد شريف لاعب الأهلي

بات محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا للغاية من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

واقترب اللاعب من الانتقال إلى صفوف فريق الخليج السعودي الذي قدم عرضًا رسميًا قيمته 2 مليون دولار.

ورفض اللاعب تجديد عقده مع الأهلي والبقاء داخل القلعة الحمراء، على الرغم من رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق في استمراره.

وعلى الرغم من تمسك محمد شريف بقرار الرحيل، إلا أن رحيل محمد شريف قد يتسبب في أخطاء كارثية قد يقع فيها إدارة الأهلي.

كوبري الزمالك

في حال رحيل محمد شريف بشكل نهائي، دون الموافقة على تجديد عقده ىوإعارته، ستكون الفرصة سانحة له للانتقال إلى الزمالك في يناير 2024.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي في يونيو 2024، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ للانتقال إلى صفوفه في يناير المقبل، وبالتالي في حال رحيله بشكل نهائي ورفض الإعارة وتجديد العقد ستكون الفرصة سانحة أمام مسئولي الزمالك للرد على صفقة إمام عاشور وانتقاله إلى الأهلي بنفس الطريقة.


التفريط في هداف الفريق

على الرغم من مستوى محمد شريف المتذبذب في الموسم المنقضي، إلا أنه أنهى الموسم وهو هداف الفريق بـ14 هدفًا سجلهم في جميع البطولات.

كما أن شريف يمتلك معدلاً تهديفيًا مميزًا بعدما سجل 58 هدفًا في 151 مباراة خاضها بقميص الأهلي، وهو هداف الجيل الحالي.


خسارة أحد أهم العناصر البديلة

رحيل محمد شريف، سيعني خسارة الأهلي أحد أهم العناصر البديلة في خط الهجوم، خاصةً أن الفريق مُقبل على موسم مزدحم ويحتاج إلى وجود العديد من العناصر المهمة التي سيعتمد عليها على مدار الموسم.

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