الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام خيتافى فى مستهل حملة الدفاع عن الدورى الإسبانى

برشلونة - خيتافي
برشلونة - خيتافي

استهل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024، وذلك بتعادله السلبي أمام مضيفه خيتافي، في الجولة الأولى للمسابقة.

وكاد أورويل روميو أن يفتتح التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 26، عندما راوغ مدافع خيتافي، وأطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر.

وتحصل البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 42، بعد تعديه على لاعب خيتافي بدون كرة، ليترك فريقه ناقص العدد.

وتحصل بدوره خايمي ماتا لاعب خيتافي على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في الدقيقة 57، لتتساوى الكفة العددية للاعبي الفريقين.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، في الدقيقة 70، بعد اعتراضه على عدم إشهار بطاقة حمراء في وجه لاعب خيتافي بعد حرمان عبدالصمد الزلزولي لاعب الفريق الكتالوني، من الانفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 80، أرسل البديل لامين يامال كرة مسقطة لزميله أنسو فاتي داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة أعلى مرمى خيتافي.

استمرت محاولات الفريق الكتالوني وطالبوا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لتعرض رونالد أراوخو للعركلة، لكن الحكم رفض طلبهم بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب لمس بابلو جافي الكرة بيده.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة وخيتافي لنقطة، ليحتلا المركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب في الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني، فشهد وجود الوافدين الجديدين إلكاي جوندوجان وأوريول روميو، فيما تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

يُذكر أن برشلونة تُوج ببطولة الدوري الإسباني الموسم المنقضي، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

برشلونة خيتافى الدوري الاسباني رافينيا رونالد أراوخو تشافي

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