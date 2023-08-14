رد عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة على الإعلامى السعودى وليد الفراج

علّق ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة على تصريحات الإعلامي السعودي وليد الفراج عن ديربي الأهلي والزمالك.

وأثار الإعلامي السعودي وليد الفراج، الجدل بعدما أكد على أن ديربي الهلال والنصر هو الأقوى في الشرق الأوسط وليس ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية: "وليد الفراج يرغب في عمل فتنة بين مصر والسعودية، وفتنة كرة القدم تحرك المشاعر بين الشعوب، ويريد عمل تريند لنفسه فالدوري المصري وتحديدًا ديربي الأهلي والزمالك لا يمكن مقارنته بأي ديربي في الوطن العربي".

واختتم تصريحاته: "ديربي الأهلي والزمالك يحظى بمتابعة الشعوب العربية في كل مكان بما فيهم الإخوة السعوديين".