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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية تنظيم "أجناد مصر" وإعدام 13 متهمًا

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

قال المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن قضية  تنظيم "أجناد مصر"، كانت من أخطر القضايا التي نظرها، مؤكدًا أنه كان تنظيم رهيب جدًا.

وأضاف "خفاجى"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنظيم قاموا بعمل 46 عملية إرهابية بمعنى أنه يوجد 46 قضية في قضية واحدة أي 46 قرار اتهام في قضية واحدة وكل واحدة منهم بمثابة "بلوى"، لأن فيها قتلى وجرحى وشهود إثبات ونفي وأدلة.

وأكد أن الأدلة في قضية "أجناد مصر"، كانت مكتملة 100%، مشيرًا إلى أنه لم يجد شيئًا بالفخامة التي قدمها الضباط في هذه القضية.

تنظيم أجناد مصر قاموا بعمل تفجيرات بكل مكان

وأوضح أن هذا التنظيم قاموا بعمل تفجيرات في جامعات القاهرة، وحلوان، وعين شمس وفي المترو ولم يتركوا مكان إلا وقاموا فيه بتفجيرات، مؤكدًا أنه حكم بالإعدام على 13 متهمًا والباقي مؤبد واثنين 15 سنة والقضية تم تأييدها وتنفيذ الحكم عليهم.

معتز خفاجي تنظيم أجناد مصر 13 متهما الإعدام تفجيرات أخطر القضايا

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