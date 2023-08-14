خفاجى يكشف لـ"الشاهد" سبب براءة المتهمين فى قضية "مسجد الاستقامة"

رصد المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، كواليس قضية مسجد الاستقامة.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج"الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "مشهد المحاكمة كان منضبطا ولا يوجد شغب بعد إعطاء التعليمات الحازمة من المحكمة للدفاع والمتهمين، ولم أكن أسمح بصوت أو أي شيء خارج عن نطاق المحاكمة، وكان أعضاء الجماعة الإرهابية على علم بإعطاء براءة لمن لم تثبت إدانته في أحداث عنف في اعتصامي رابعة والنهضة.

وأكد أن المتهمين في قضية مسجد الاستقامة بالهرم حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة، وهذه القضية رجعت لي من النقض بعد أن حصلوا على أحكام شديدة، وكانت القضية لكل أعضاء مكتب الإرشاد، وكانت 11 قتيلًا وأكثر من 250 مصابًا وسيارات تم إحراقها ومحلات تمت سرقتها.