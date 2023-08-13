الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"خفاجى" لـ"الشاهد": الإرهابى بديع طلب من محاميه الخاص القيام بتفجيرات فى المنيا

خفاجى
خفاجى

وثق المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، شهادته على عنف الجماعة الإرهابية والجماعات التنظيمات التكفيرية، من واقع مناظرته للقضايا.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الإرهابي محمد بديع أثناء جلسة الاستراحة في أحد القضايا، قال للمحامي الخاص به لماذا رجالنا في المنيا لا يفعلون أحداث تقلب البلد، وطلب من محاميه الخاص قيام عناصر الجماعة الإرهابية بعمل تفجيرات في المنيا.

وأضاف الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، أنه قبل قضايا الإخوان رغم أمن النائب العام عرضها على أربع مستشارين من قلبه ورفضوا، ولكنه أصر علي قبول هذه القضايا.

معتز خفاجي محمد الباز اكسترا نيوز

مواد متعلقة

أشرف زكى: مهرجان "العالم علمين" مهم وسنقدم دورة ناجحة احتفالًا بـ"60 عامًا للدراما"

جورج متري يشكر الشركة "المتحدة" على استضافة مهرجان الدراما

خبير مناعة: متحورات كورونا الجديدة قد يكون لها قدرة أكبر على الانتشار

عوض تاج الدين: مدينة عين شمس الطبية تتسع لـ3500 وتخدم المجتمع كله

بلال الدوي: مصر جهودها مستمرة في الدفاع عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني

الهباش: الكيان الصهيوني يتحدث إن القضية الفلسطينية ليست من أولويات العرب

شيخ مشايخ قبائل سيناء يكشف دور القبائل في التنمية واجتثاث الإرهاب

"الأقدام الزرقاء".. أغرب وأحدث أعراض كورونا

الأكثر قراءة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إعلامى: محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلى

مات مدافعًا عن ماله.. تفاصيل مقتل مندوب توصيل على يد لصوص بالزاوية

الإيطاليون غاضبون من بيانكا سينسورى زوجة كانى ويست بسبب ملابسها

حقيقة الصور المتداولة لفساد مشروع الصوب الزراعية وتدميرها

"خفاجى" لـ"الشاهد": الإرهابى بديع طلب من محاميه الخاص القيام بتفجيرات فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى