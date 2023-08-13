الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إعلامى: محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلى

محمد شريف لاعب الأهلي
محمد شريف لاعب الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض تجديد عقده حتى هذه اللحظة ويرغب في الرحيل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر رفض في وقت سابق رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي الذي قدم عرضا رسميا قيمته 2 مليون دولار".

وأضاف: "شريف يرغب في الرحيل قبل موسم من نهاية عقده ويرغب في الرحيل، وبالتالي سيتم العودة إلى كولر، وحال رفض المدير الفني سوف يستمر اللاعب مع الفريق حتى نهاية عقده، وحال موافقته سيتم العمل على فتح المفاوضات مع النادي السعودي".

وسجل محمد شريف 14 هدفا مع الأهلي على مدار الموسم ليصبح هداف الفريق.

محمد شريف الاهلى تجديد عقد محمد شريف نادي الخليج السعودي

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إعلامى: محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلى

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