تشييع جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم على طريق كفر شكر بالدقهلية

شيع أهالي قرية سنتماي، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، جثامين 5 شباب أبناء عمومة ضحايا حادث سير مروع على طريق كفر شكر بالقليوبية في جنازة شعبية مهيبة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الضحايا من ملعب بشالوش، مساء الأحد، وتم دفنهم بمقابر القرية وسط انهيار أسرهم.

وشهدت الدقهلية فاجعة بعدما لقى 5 شباب من عائلة واحدة مصرعهم، وذلك في حادث سير على كفر شكر بمحافظة القليوبية، أثناء عودتهم من محافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الشرقي بكفر شكر، ومصرع 3 شباب وفتاتين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز كفر شكر لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كل من: روان ناصر أبو سريع التهامي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع، وابناء عمومتهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي، ومنة الله طاهر أبو سريع، ومهاب طاهر أبو سريع.

من جانبها، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على سائق النقل والسيارتين طرفي الحادث، كما قررت ندب المهندس الفني لفحص السيارتين وسؤال السائق.

كما أصيب 6 أشخاص بسقوط اسانسير بمستشفي خاص بشارع احمد ماهر بمدينه المنصورة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقسم اول المنصورة بسقوط اسانسير بمستشفي خاص بنطاق المركز بشارع احمد ماهر بمدينه المنصوره.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث بقياده المقدم عبد الحميد الشوري رئيس مباحث اول المنصوره ،وتبين سقوط اسانسير مستشفي خاص بشارع احمد ماهر ،واصابه ٦ اشخاص وهم: ا.خ ٧٢ سنه مقيم في ابو دشيشه مركز بلقاس ،م.أ ٦ سنوات مقيم في ابو دشيشه مركز بلقاس ،ا.ع ٥١ سنه عامل زراعي مقيم في ابو دشيشه مركز بلقاس ،س.م ٢٢ سنه ممرضه مقيمه في ابو بدري مركز بيلا محافظه كفر الشيخ،ر.ا ٤٠ سنة، ربه منزل مقيمه في ابو دشيشه ببلقاس ، م.ا ٤٣ سنه مقيمه في ابو دشيشه ببلقاس.

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