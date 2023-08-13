الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لضبط محتكرى السلع الغذائية فى قنا

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أعلنت مديرية تموين قنا أنها تواصل حملاتها لمحاربة الجشعين والمحتكرين من التجار بجميع مراكز محافظة قنا برئاسة المحاسب أحمد السيد وكيل وزارة التموين وفريق التفتيش بالمديرية والإدارات، وتمكن من ضبط كميات ضخمة من السجائر المخزنة، جاء ذلك في ضوء إحكام الرقابة والسيطرة علي تجارة السجائر بالمحافظة.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، في بيان اليوم، إن حملة تموينية تمكنت من ضبط كمية من السجائر عددها 25000 علبة سجائر بمركز ومدينة نجع حمادي.

أضاف السيد أن بيان المحاضر والمضبوطات كالتالي تم تحرير المحاضر أرقام 17504، 17503 و17505 و17506 جنح نجع حمادي وكانت المضبوطات عبارة عن 24000 علبة سجائر تم تجميعها بمعرفة أحد التجار ومزاولة النشاط وإدارة منشأة دون ترخيص، وعدد 990 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وخلال الحملة بمركز نجع حمادي تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكانت عبارة عن 270 كجم جبنة 336 عبوة صلصة، وعدد 60 عبوة قشطة جميعها منتهي الصلاحية.

وفي دائرة مركز أبو تشت قد تم تحرير المحاضر أرقام 12345، 12344، 12343 و12342 جنح أبوتشت، وقد تم ضبط 200 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر، وعدد 46 علب سجائر مجهولة المصدر.

كما تم تحرير المحضر رقم 9959 جنح مركز قنا، وتم ضبط عدد 640 علبة سجائر مجهولة المصدر.

احمد السيد اختبار المتقدمين إحكام الرقابة التخصصات التخطيط التخصصات المطلوبة

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