الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة: اجتماعات اللجان المتخصصة بالحوار الوطني تستهدف الوصول لمخرجات قابلة للتنفيذ

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمدة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أهمية عقد اللجان المتخصصة بالحوار الوطني اجتماعات مكثفة الفترة المقبلة، لصياغة المقترحات النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمناء وإرسالها لرئيس الجمهورية.

وأشار النائب إلى أنها تأتي في إطار أهمية الحوار الوطني، والحرص على تنفيذ مخرجاته لصالح مصر، قائلًا: الحوار الوطني خطوة مهمة حركت الحياة السياسية، وأوجدت حلحلة لكثير من القضايا.

وتابع محمد نشأت: اقترابه من النظام الانتخابي وانتخابات المحليات والعفو الرئاسي والمشاكل الاقتصادية مثل بيئة الاستثمار ومشكلة الديون ومواصلة الخطى في البنية التحتية وغيرها، يؤكد أن الجدية في طرح المشكلات ووضع الحلول اللازمة لها.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة، أن تنوع المشاركين بجلسات الحوار الوطني أضفى ثراء للمخرجات وكفاءة، وما يتم من تحركات لتنفيذ التوصيات أبلغ ردًا على المشككين في نجاحه.

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